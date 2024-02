Caroline Margeridon dans "Danse avec les stars" : "Je vis sur 12 cm de talon"

La célèbre acheteuse d'"Affaire conclue" fait partie du casting de la 13ᵉ saison de "Danse avec les stars" sur TF1 et TF1+. Âgée de 57 ans, la pétillante candidate avoue qu'elle n'a jamais fait d'exercice physique de sa vie. "Ça ne va pas être difficile de me battre", admet dans un grand éclat de rire Caroline Margeridon.

La danse, ce n'est pas du tout son truc. Peu importe, Caroline Margeridon a accepté de participer à "Danse avec les stars", même si de son propre aveu, elle ne s'attend pas à aller très loin. "Je suis la pire des candidates, ça ne va pas être difficile de me battre !", a confié l'antiquaire lors de la présentation du programme à la presse.

"Si j’ai bien compris, on n'est pas virés les deux premiers primes. Je sais déjà que j'en ferai déjà deux !", s'amuse la femme d'affaires révélée au grand public grâce à sa participation à l'émission de France 2 "Affaire conclue". "Je suis ravie de participer à 'DALS', mais je suis complètement folle. J'ai 57 ans et je n’ai jamais fait de sport de ma vie. Je traverse la rue avec ma voiture et je vis sur 12 cm de talon", confesse Caroline Margeridon.

"Je suis très inconsciente, mais très heureuse d’être là parce que j’ai pas mal de copains dans la bande", se réjouit cette véritable tornade au parcours atypique. Née d'une mère vietnamienne et d'un père issu de la grande bourgeoisie basque, Caroline Margeridon est une touche à tout.

Passionnée de brocante, elle a organisé les plus grands salons d’antiquaires de la place de Paris durant trois décennies avant d'installer son stand au Marché Biron, aux puces de Saint-Ouen, où elle vend notamment des objets chinés lors de l’émission "Affaire conclue". Elle dirige aussi une entreprise de gardiennage depuis 1992.

Caroline Margeridon a également participé à de nombreuses émissions de télévision comme "Fort Boyard", "Les Enfants de la télé", "The Wheel : le cercle des 7" ou encore "Les Traîtres". "J’ai gardé ce regard d’enfant, je ne me lasse jamais, je découvre tous les jours. Tout m’amuse. Je suis une MacGyver de la vie. Même si je ne peux pas, je sais que je vais y arriver", confiait-elle dans Libre !, son autobiographie publiée en novembre 2021 aux éditions Plon.