Daniel Brühl dans la peau de Karl Lagerfeld pour Disney+, le match avec Jared Leto ?

Dans le rôle-titre, on retrouvera Daniel Brühl, révélé par Good Bye, Lenin ! et récemment vu dans Captain America Civil War et À l'Ouest, rien de nouveau. Il donnera la réplique à Théodore Pellerin (Jacques de Bascher), Arnaud Valois (Yves Saint Laurent), Alex Lutz (Pierre Bergé) et Agnès Jaoui (Gaby Aghion, la fondatrice de la marque Chloé).

Le destin de Karl Lagerfeld passionne également le cinéma puisqu'un biopic avec Jared Leto est également en préparation. Le comédien de 50 ans se glissera lui aussi dans la peau du créateur dont il était proche. Le projet, qui n’a pas encore de réalisateur, a reçu la bénédiction des plus proches collaborateurs du designer allemand.