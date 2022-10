Daniel Craig reçoit la même décoration que James Bond des mains de la princesse Anne

La famille royale l’a salué sur les réseaux sociaux avec une des répliques les plus cultes de la saga James Bond. "Nous vous attendions", peut-on lire ce mardi 18 octobre en légende d’une photo sur laquelle la princesse Anne remet à Daniel Craig une médaille pleine de symboles depuis le château de Windsor. L’acteur anglais de 54 ans a officiellement été fait compagnon de l’Ordre de St Michael et St George, récompensant ainsi "sa contribution exceptionnelle au monde du cinéma et du théâtre".