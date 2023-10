"C'est génial" : Daniel Radcliffe, la star de "Harry Potter", se confie sur sa paternité

Il est aux anges. Invité sur le plateau de "Today with Hoda & Jenna", le talk show de NBC, Daniel Radcliffe s'est confié sur sa récente paternité. "C'est génial. De nombreuses personnes m'ont dit : 'Il faut passer les six premiers mois, et après les choses s'améliorent'. Mais moi j'ai vraiment apprécié les six premiers mois !", a admis le comédien âgé de 34 ans. "Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais c'est génial. Il est incroyable et je suis épaté par ma compagne".

Très discret sur sa vie privée, le comédien révélé par Harry Potter a accueilli un petit garçon au printemps dernier avec sa compagne Erin Darke. Daniel Radcliffe – qui n'a dévoilé ni le nom, ni le visage du bébé – avait laissé à son attaché de presse le soin d'annoncer la bonne nouvelle en avril, sans donner aucun détail supplémentaire.