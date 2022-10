Star de la série "That ’70 Show", l'acteur Danny Masterson jugé pour viol

Comme Harvey Weinstein et tant d’autres, il affirme que toutes ses relations sexuelles étaient "consenties". L’acteur américain Danny Masterson, 46 ans, est jugé depuis le début de la semaine à Los Angeles, accusé de viol par trois femmes qui dénoncent des faits survenus à son domicile de 2001 à 2003.

L’affaire, qui a éclaté en 2017, a stoppé net la carrière de l’interprète de Steven Hyde, l’un des personnages principaux de la sitcom That ‘70s Show, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher. À l'époque, il venait d'ailleurs de les retrouver dans la série The Ranch, avant d'en être exclu par Netflix.