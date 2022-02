Dans "Ils sont vivants", Marina Foïs joue une femme d’extrême-droite amoureuse d’un migrant… et on y croit

Ici, l’ex-membre des Robins des Bois incarne Béatrice avec un mélange de spleen et de rage sourde, une pointe de folie douce et un véritable lâcher prise, avec en point d'orgue une splendide scène d'amour avec son partenaire, Seear Kohi, un acteur de théâtre franco-agfhan qu’on a notamment pu voir dans la série Homeland. Tour à tour intense, doux et malicieux, c'est une vraie révélation.

Grâce à leur alchimie indéniable à l’écran, Ils sont vivants se transforme au fil des minutes en improbable comédie romantique, quitte à laisser sur le bord du chemin les seconds rôles pour se focaliser sur ce couple dont l’attirance et la complicité défient non seulement la barrière de la langue, mais aussi toute forme de déterminisme politique et social. Comme dans les plus belles histoires d'amour, non ?