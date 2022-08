Dans le coma après son accident de voiture, Anne Heche est "dans un état critique"

Le même site rapporte que l’actrice de 53 ans a eu un premier accrochage un peu plus tôt. Elle aurait percuté le garage d’un immeuble avant de reprendre la route à vive allure, comme en témoignent d’autres vidéos sur lesquelles on voit sa Mini Cooper accélérer. Des analyses toxicologiques doivent être menées pour savoir si la comédienne se trouvait sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. Mère de deux fils de 13 et 20 ans, Anne Heche a joué dans un grand nombre de films dans les années 1990, dont Six jours, sept nuits avec Harrison Ford et Donnie Brasco. Elle sera prochainement à l’affiche de la série Idol avec Lily-Rose Depp.