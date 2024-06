Le géant Nintendo annonce la sortie le 26 septembre prochain du jeu "The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom". Un nouvel opus dans lequel la princesse Zelda aura enfin le premier rôle, près de 40 ans après la naissance de la saga.

Un petit événement au royaume du jeu vidéo. Lors d’un événement en ligne ce mardi 18 juin, le géant japonais Nintendo a annoncé la sortie le 26 septembre prochain de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, un nouvel opus de la saga créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, et vendue à plus de 95 millions d'exemplaires dans le monde.

Son originalité ? Exception faite d’un jeu dérivé sorti il y a plus de 30 ans, c’est la première fois qu’un joueur pourra incarner la princesse Zelda comme personnage principal. Et cette fois celle qui est habituellement en détresse devra porter secours au chevalier Link, comme on peut le voir dans cette bande-annonce...

Nintendo à l’heure du féminisme ? En mars dernier, la firme japonaise avait déjà lancé Showtime !, un jeu dérivé de la saga Super Mario mettant en scène la princesse Peach, que le petit plombier moustachu devait délivrer de son château jusque-là. Une révolution qui a visiblement donné des idées au poids lourd du jeu vidéo.

Mardi, Nintendo a également annoncé le lancement en 2025 de Metroid Prime 4, après plus de sept ans d’attente, la sortie de plusieurs remakes de certains jeux phares comme Donkey Kong Country Returns HD et les trois premiers épisodes de la série Dragon Quest ou encore Fantasian, dernier jeu du créateur de la série Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi.