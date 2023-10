Britney Spears révèle avoir avorté quand elle était en couple avec Justin Timberlake

Sur tapis rouge, le couple affiche son amour naissant pendant trois ans. En interview, c’est Britney Spears qui récupère les questions de journalistes sans gêne lui demandant de confirmer si elle souhaite bien rester vierge jusqu’au mariage. Les deux stars montantes de la pop se séparent avec fracas en 2002. Justin Timberlake en fait son premier tube en solo. Dans "Cry me a river", il l’accuse d’adultère et jusqu’à embaucher un sosie de son ex dans le clip. L’année suivante, la chanteuse est interrogée sur sa part de responsabilité dans cette rupture et révèle dans la presse qu’elle n’est plus vierge.