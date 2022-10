Dans son prochain film, Tom Cruise sera le premier civil à "marcher" dans l’espace

À Tom Cruise, rien n’est impossible. Deux ans après l’annonce du projet, retardé par la pandémie, l’acteur américain qui vient de fêter ses 60 ans va bel et bien tourner un film dans l’espace avec Doug Liman, le réalisateur avec lequel il a déjà travaillé sur Edge of Tomorrow et Barry Seal.

Interrogée par la BBC, Donna Langley, la grande patronne d’Universal, a confirmé en début de semaine que son studio avait accepté de financer cette aventure qui devrait coûter la bagatelle de 200 millions de dollars et impliquera la participation des équipes de la Station spatiale internationale.