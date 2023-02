Dans un poignant message, Sharon Stone rend hommage à son frère décédé brutalement

C'est une nouvelle tragédie pour Sharon Stone. Quelques mois après avoir perdu son jeune neveu, la comédienne a confirmé sur Instagram que son frère Patrick avait succombé à une crise cardiaque à l'âge de 57 ans. La star a enregistré un message vidéo poignant dans lequel elle précise que le défunt était le père du petit River, son neveu mort en 2021 à seulement 11 mois d'un syndrome de défaillance multiviscérale.

"Il laisse sa femme Tasha derrière lui, son fils Hunter et sa fille Kaylee. Comme toutes les familles, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien durant ces moments d’intense chagrin et apprécions vos messages de condoléances", a déclaré en larmes l’actrice de 64 ans qui admet que sa famille a dû faire face à de "trop nombreuses et terribles disparitions" ces deux dernières années, "tout comme bon nombre d'entre vous".