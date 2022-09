"Danse avec les stars" : positif au Covid, Chris Marques remplacé par une figure historique du jury

Le retour ponctuel du Canadien fera sans doute plaisir aux fans du programme, orphelins de son mythique "J’achète !". Avec Chris Marques, il a fait partie du jury de la première saison en 2011 à la dixième en 2019, la dernière avant le Covid. Une décision prise en grande partie pour des raisons personnelles puisqu’il ne souhaite pas rester éloigné trop longtemps de sa fille Francesca, qui souffre d’une maladie neurologique.

Vendredi soir, Jean-Marc Généreux prendra donc place aux côtés du danseur étoile François Alu, déjà coach l’an dernier, et des deux petits nouveaux, la danseuse et chorégraphe Marie-Agnès Gillot et du chanteur Bilal Hassani, finaliste malheureux de la précédente saison. Aura-t-il la lourde responsabilité sur le buzzer rouge et d’envoyer un candidat directement au face-à-face ?