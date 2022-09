Amandine Petit, candidate de "Danse avec les stars" : "J'ai dû mettre ma pudeur et ma timidité de côté"

"Ce n'est pas facile de se toucher et d'être collés avec son partenaire. Il a fallu que je mette ma pudeur et ma timidité de côté en me disant qu'on est comme des acteurs. On est là pour jouer un rôle le temps d'une danse", admet l'ex-Miss France qui ne s'est pas du tout préparée pour être en forme. "Non mais quelle idée de faire cette émission juste après l'été ?".

Habituée à être sous le feu des projecteurs, Amandine Petit est consciente que dans DALS les candidats se livrent corps et âme. "J'ai un peu peur du moment où on va me sortir une chanson qui va me rappeler une période de ma vie ou le lien que j'ai avec une personne en particulier. Ce sera la surprise, ils sont très forts pour ça !". Une chose est sûre : Amandine Petit est prête à se montrer au naturel, sans maquillage, loin de l'image glamour de Miss France. "C'est la réalité des répétitions, et l'idée, c'est de se montrer et de se dévoiler dans notre nouveau quotidien, non ? ".