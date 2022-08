Départs en chaîne, un retour… C’est la valse des danseurs dans "Danse avec les stars"

Trois historiques de l’émission ont confirmé qu’ils ne reviendraient pas. Maxime Dereymez, Christian Millette et Denitsa Ikonomova, membres de la même troupe D’pendanse, ont tour à tour officialisé leurs départs sur les réseaux sociaux. Gagnant de la saison 2 avec Shy’m, le premier a salué "une émission qui a changé sa vie". Le second "promet qu’on n’a pas fini de le voir". Quant à la dernière, qui détient le record de victoires avec quatre trophées, elle ne retrouvera pas non plus son fauteuil de juge. "J’aurais adoré revivre cette expérience mais le destin en a décidé autrement…", écrit-elle sur Instagram sans donner plus de précisions. Le chanteur Bilal Hassani et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot rejoignent François Alu et Chris Marques dans le jury.