"Quand j’essaye d’être viril, ça ne marche pas" : qui est Roman Doduik, humoriste et candidat de "Danse avec les stars" ?

Benjamin de la compétition, l'humoriste de 25 ans fait partie du casting de la 13ᵉ saison de "Danse avec les stars" sur TF1 et TF1+. Moins connu du grand public que la majorité des participants, il fait un carton sur TikTok où il est suivi par 2,8 millions d'abonnés. "Pour moi, la danse, c’est en boîte de nuit à 3 heures du matin", a confié le candidat à TF1info.

Il fait partie des candidats les moins connus de la compétition. Mais cela ne lui pose aucun problème. "Je n’ai rien à perdre et tout à gagner", nous a confié Roman Doduik qui avoue être tout de même intimidé par "les stars incroyables" qui l'entourent. Âge de 25 ans, ce jeune humoriste qui monte fait partie du casting de la 13e saison de "Danse avec les stars" aux côtés de James Denton, Cristina Cordula ou encore Inès Reg.

"J’ai de la chance de me retrouver dans cette émission cultissime pour apprendre une discipline ancestrale qu'est la danse. Je vais tout donner pour être le meilleur possible", promet le benjamin de la compétition qui a déjà un beau parcours derrière lui.

Passé par le Conservatoire d’art dramatique du Val-de-Marne, Roman Doduik s'est lancé dans le bain du stand-up en jonglant entre scènes ouvertes et premières parties d'humoristes plus connus. Début 2020, il lance son premier spectacle intitulé La Revanche des crevettes, mais il est stoppé dans son élan la pandémie de COVID-19.

Il rebondit alors sur les réseaux sociaux où il devient très vite un phénomène. Fort de ses 2,8 millions d'abonnés sur TikTok, et 510.000 followers sur Instagram, il crée son deuxième one-man-show, intitulé ADOrable, puis lance une web-série, Zéro faute.

Il a arrêté de fumer pour l'émission

"Ma passion dans la vie, c’est de raconter des histoires. C’est ce que je fais dans mon spectacle ou aux Grosses Têtes sur RTL", poursuit Roman Doduik. "En général, je le fais avec des mots. Pour la première fois, je vais le faire avec mon corps et avec des muscles dont je ne soupçonne même pas l’existence !".

Très volontaire, il a même arrêté de fumer alors qu’il n'était même pas encore pris dans l'émission. "Je savais que c’était possible et j’avais envie de croire à mon étoile. Le jour de mes 25 ans, j’ai arrêté de fumer. Je me suis offert le plus beau cadeau, car je fumais un paquet par jour !".

Je n'aime pas ce corps de petit garçon Roman Doduik

Qu'en est-il de son niveau de danse ? "Pour moi, la danse, c’est en boîte de nuit à 3 heures du matin, après trois shots, en essayant de draguer quelqu’un qui m’a vaguement un peu regardé", admet le jeune humoriste qui se dit terrifié par la rumba. "C’est la danse de la sensualité et ce n’est pas du tout moi ! Quand j’essaye d’être viril, ça ne marche pas. Ça va être un vrai challenge, parce que je n'aime pas ce corps de petit garçon".

En parlant de petit garçon, on ne peut s'empêcher de comparer son parcours à celui de Michou, qui avait participé à saison 11 du programme en 2021. Peut-être va-t-il rencontrer l’amour, comme le célèbre Youtubeur en couple avec la danseuse Elsa Bois ? "On ne sait jamais ! Michou a rencontré l’amour et il est même arrivé en demi-finale. Moi, j'aimerais bien avoir au moins un des deux !", confesse Roman Doduik. Quitte à choisir, que préférerait-il ? "Là tout de suite, ma tête est à l’entraînement et à la compétition ! ".