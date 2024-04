"Danse avec les Stars" : Inès Reg donne de ses nouvelles, quatre jours après son malaise

Quatre jours après son malaise dans "Danse avec les stars", Inès Reg est sortie de son silence médiatique. L'humoriste a tenu à rassurer sur Instagram : "Tout va bien". Elle ne compte pas renoncer au concours, et a repris l'entraînement en vue de la prochaine émission.

"Tout va bien, tout va mieux", a posté Inès Reg sur son compte Instagram, ce mardi 9 avril au soir. L'humoriste avait inquiété ses fans, après ce qui était vraisemblablement une crise d'angoisse, lors du dernier direct du concours "Danse avec les stars", diffusé sur TF1 vendredi dernier. On l'avait vu prostrée dans les bras de son partenaire de danse, Christophe Licata, et elle n'avait finalement pas participé à l'épreuve de danse.

"Mon cœur s'est emballé, il m'empêchait de respirer tellement il était compressé, mon bras gauche me brûlait de douleur, et mes jambes ne me tenaient plus", explique Inès Reg. Un médecin était même intervenu, alors que Natasha St-Pier, s'apprêtait à commencer son épreuve.

La native du 11ᵉ arrondissement de Paris a infirmé les rumeurs qui alléguaient qu'elle abandonnait le concours. "Je ne vais pas lâcher", a-t-elle promis, en mentionnant mystérieusement des "méchants", qui peuvent "s'égosiller et mentir". "C'est toujours les gentils qui gagnent à la fin", prédit-elle. Invisible et silencieuse pendant plus de trois jours, Inès Reg avait été vue ce mardi dans les studios de répétition de l'émission à Malakoff.