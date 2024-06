Le danseur emblématique de "Danse avec les stars" a décidé de dévoiler son homosexualité. Le partenaire de Caroline Margeridon cette saison s'est également confié sur le harcèlement qu'il a subi à l'école. "Je trouve que c'est important de me libérer de ça", a-t-il expliqué.

Il fait partie de la troupe de "Danse avec les stars" depuis la saison 3. Christian Millette a décidé de révéler publiquement son homosexualité dans une interview accordée à Paint Media. "Je me suis rendu compte que dans aucune entrevue, aucun podcast, tout ce que je fais, je ne mentionnais qui j'étais vraiment. Je ne dis jamais que je suis homosexuel. J'en ai jamais vraiment parlé publiquement", a expliqué le partenaire de Caroline Margeridon cette saison.

"C'est pour cela qu'aujourd'hui, je trouve que c'est important de me libérer de ça. Ce sera peut-être la première et dernière fois que je le dirai, mais en tout cas, je l'aurais au moins dit", a poursuivi le danseur qui est également revenu sur le harcèlement scolaire qu'il a subi.

À l'école, on me traitait de tapette et j'ai toujours été marqué par ça. Christian Millette

"J'ai été harcelé à l'école très jeune, ça m'a pris du temps avant de mettre des mots sur le harcèlement scolaire. On m'a traité de gay parce que j'étais danseur. On imitait de faux pas de danse pour imiter ce que je faisais. À l'école, on me traitait de tapette et j'ai toujours été marqué par ça", se souvient Christian Millette, qui révèle avoir eu sa première relation homosexuelle à 26 ans.

"J'ai toujours essayé d'être hétéro, mais je savais qu'un jour, il faudrait que je fasse ce coming-out", a-t-il confié tout en précisant qu’il était "malade psychologiquement". "Je vivais de l'homophobie intériorisée. Je détestais les gays parce que je me détestais moi-même", a-t-il admis.