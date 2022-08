"Danse avec les stars" : on connaît la date du retour de l'émission sur TF1, une Miss France rejoint le casting

Côté jury, on retrouve l'inamovible Chris Marques ainsi que le danseur étoile François Alu, arrivé lors de la précédente saison. Exit Denitsa Ikonomova et Jean Paul Gaultier et bienvenue à Bilal Hassani, le chanteur finaliste l'an dernier, et Marie-Agnès Gillot, chorégraphe et danseuse étoile à l'Opéra de Paris.