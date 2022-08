"Danse avec les stars" : l’actrice Héloïse Martin a donné naissance à son premier enfant

La famille "Danse avec les stars" s’agrandit ! L’actrice Héloïse Martin, éliminée aux portes des demi-finales lors de la saison 9 il y a quatre ans, a partagé une photo avec son premier enfant sur son compte Instagram. "Amour inconditionnel. La plus belle belle et la plus grande émotion de ma vie", note-t-elle en légende d’un cliché en noir et blanc sur lequel elle porte le nouveau-né. Une petite fille prénommée Rose qui a vu le jour le 30 juillet.