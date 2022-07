Maxime Dereymez quitte "Danse avec les stars" après 11 saisons

Triste nouvelle pour les fans de "Danse avec les stars". Maxime Dereymez a dévoilé sur son compte Instagram qu'il ne participerait pas à la prochaine édition du programme de TF1. Après Christian Millette, qui a officiellement annoncé son départ le 24 juillet dernier, c'est au tour du danseur historique de tirer sa révérence.

"DALS et moi ne soufflerons pas notre 12e bougie. Et ce n’est pas sans émotion, car cette émission aura littéralement changé ma vie. Je me suis investi à 300% chaque saison, sur chaque tableau pour offrir le meilleur de moi-même, sublimer mes partenaires et honorer cette magnifique place de coach et de chorégraphe", a écrit Maxime Dereymez en légende d'une série de photos de ses partenaires dont Shy'm, Laury Thilleman, Caroline Receveur, Estelle Lefébure, Tonya Kinzinger, Sofia Essaidi ou encore la mythique Pamela Anderson.