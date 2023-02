Trois mois après avoir gagné "Danse avec les stars", Billy Crawford revient avec un nouveau single

Son titre ? "Love is in the Air", l’amour est dans l’air. À point nommé alors qu’approche la St-Valentin. Idole des ados français il y a 20 ans avec ses titres pop teintés de R’n’B, Billy Crawford nous assurait que ses morceaux à venir "ne seraient pas dans le même style qu’avant". "Ça me correspondra plus. J’ai 40 ans maintenant, j’ai mûri !", prévenait-il en riant. Son nouveau single est toujours aussi pop, mais plus posé.