Qui se cache derrière le phénomène 1 Million Dance Studio, l’arme secrète de la K-pop ?

Forte de ses 26 millions d’abonnés sur YouTube, la troupe sud-coréenne 1 Million Dance Studio est progressivement devenue une référence de la danse hip-hop dans le monde. Elle peut aujourd’hui se vanter d’être derrière les chorégraphies de plusieurs dizaines d’artistes de K-pop renommés. TF1info a rencontré la cofondatrice du studio Lia Kim lors d’un spectacle donné à Paris avec les danseurs de breaking lyonnais Pockemon Crew.

Ils sont les artisans de l’ombre du succès des artistes K-pop, la pop venue de Corée du Sud qui fait danser le monde entier, à l’image des groupes BTS et Blackpink. Mais ce jeudi 2 mai, ce sont eux qui ont fait le spectacle. La troupe sud-coréenne 1 Million Dance Studio s’est produite sur la scène du théâtre du Châtelet, au cœur de Paris avec douze de ses danseurs stars. Face à un public bouillonnant puis déchaîné, dont le ministre sud-coréen de la Culture lui-même, ils ont exécuté leurs enchaînements chorégraphiques explosifs avec une coordination parfaite, sur les plus grands classiques de la K-pop.

Les danseurs de 1 Million Dance Studio au théâtre du Châtelet, jeudi 2 mai. - Urban pulse uprising, by KOFICE

Les danseurs de 1 Million Dance Studio et Pockemon Crew au théâtre du Châtelet, jeudi 2 mai. - Urban pulse uprising, by KOFICE

Avec leurs pulls sans manches, salopettes ou bottes montantes, ils sont eux-mêmes habillés à la façon de ces idoles dont les Coréens raffolent. Il faut dire que “presque tous les chorégraphes, parmi la centaine qui collabore avec nous, ont déjà travaillé avec des artistes K-pop”, rappelle la cofondatrice du studio Lia Kim, interrogée par TF1info.

Toucher “des millions de personnes partout dans le monde”

S’il est de passage dans la capitale française pour lancer “la saison de la Corée 2024” en France, le studio de danse fondé à Séoul en 2015 est avant tout connu pour ses performances diffusées sur les réseaux sociaux. “Quand on fait des spectacles, on partage des danses avec 2000 ou 3000 personnes. Mais quand on diffuse sur YouTube, on touche des millions de personnes partout dans le monde”, affirme Lia Kim.

Après la création de son compte YouTube en 2014, l’académie naissante a rencontré un succès immédiat et fracassant, battant de nouveaux records d’audiences tous les ans au cours des quatre premières années.

“Dans la danse, il n’y a pas de limite de langage”, se réjouit la cofondatrice, si bien que le studio compte désormais plus de 26 millions d’abonnés sur YouTube et plus d’1,5 million sur Instagram. Comment expliquer cet engouement ? “Plutôt que de seulement montrer une chorégraphie parfaitement cadrée, on préfère montrer comment on l’apprend aux élèves du studio. Les abonnés aiment ces moments naturels”, insiste Lia Kim, arborant un sourire modeste.

À noter que si la troupe sud-coréenne n’a jamais aussi bien porté son nom, rien était acquis au départ. L’appellation 1 Million a été choisie en référence au mot “millionnaire”, Lia Kim “rêvant d’un monde où les danseurs pourraient avoir une récompense correcte”, dans une profession peu rémunératrice.

Bientôt une école à Paris ?

Dans la grande salle du théâtre du Châtelet, les danseurs de 1 Million ont fait face aux Lyonnais du Pockemon Crew, lors d’un battle, un affrontement dansé amical, se répondant avec leurs chorégraphies tout en se défiant du regard. “C’est un plaisir de travailler avec eux car ils sont très professionnels, carrés. Ils ont un talent monstre”, réagit Riyad Fghani, chorégraphe et directeur artistique du collectif rhodanien, s’amusant de leurs méthodes de travail différentes.

“On est obligé de restreindre les répétitions pour ne pas se blesser en réalisant les figures, alors que 1 Million y met beaucoup d’énergie”, constate-t-il. Et de plaisanter : “On se dit ‘ils donnent trop, ils vont être fatigués ce soir’, et eux se disent ‘ils vont se tromper ce soir’”.

Les danseurs de 1 Million Dance Studio et de Pockemon Crew au théâtre du Châtelet, jeudi 2 mai. - Urban pulse uprising, by KOFICE

Une fusion artistique revendiquée par les organisateurs de l’événement les rassemblant, tant leurs univers sont différents. Si Pockemon Crew varie les styles de danse, le groupe est surtout connu pour ses différents titres en breaking. Il se félicite d’être le plus titré au monde dans le circuit des battles. 1 Million Dance Studio mise aussi sur l'éclectisme, “chacun des chorégraphes pouvant créer son propre cours et exprimer son style personnel”, précise Lia Kim, dont la spécialité est le locking, des mouvements de contraction et décontraction des muscles sur le rythme de la musique.

Depuis la création de 1 Million Dance Studio, nombreux sont les Français à se rendre à Séoul pour prendre des cours avec ces chorégraphes de renom. Lia Kim, qui n’a pas vu venir ce succès, n’exclut pas d’ouvrir un jour une école à Paris. "Je ne sais pas pourquoi il y a tant de Français qui aiment notre studio et notre travail", confie-t-elle. "Je suis agréablement surprise, j'aimerais ouvrir un jour un studio à l'étranger, pourquoi pas ici à Paris."