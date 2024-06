La chaîne HBO vient d'annoncer le nom de la scénariste et du réalisateur qui superviseront la prochaine série Harry Potter. Un projet ambitieux qui suscite un mélange d'excitation et d'inquiétude de la part des fans de la saga de J.K. Rowling. Scénario, casting, date de diffusion... Voilà tout ce qu'on sait pour le moment.

Cette fois, c’est parti ! Plus d’un an après l’annonce du projet, retardé par la grève des scénaristes à Hollywood, le retour de la saga Harry Potter sous forme de série télé est sur le point de se concrétiser. Après avoir mis en concurrence plusieurs équipes, la chaîne HBO, filiale de la Warner, a jeté son dévolu sur la scénariste Francesca Gardiner et le réalisateur Mark Mylod. Deux talents qui se connaissent bien puisqu’ils ont travaillé ensemble sur les saisons 3 et 4 de Succession, couronnée à plusieurs reprises aux Emmy Awards. Leur défi ? Se montrer à la hauteur des huit films réalisés de 2001 à 2011.

Ça va ressembler à quoi ?

HBO promet une adaptation "fidèle" des romans de J.K. Rowling, le format de la série permettant même d’explorer des passages qui ont pu être survolés et/ou laissés de côté au cinéma. Pour le reste, on nous racontera une nouvelle fois l’histoire du jeune Harry Potter et de ses camarades, Hermione Granger et Ron Weasley, de leur rencontre dans le train pour Poudlard à leur affrontement final avec Voldemort. Entre les deux, plein d'intrigues à (re)découvrir. En revanche, Les Animaux Fantastiques, la trilogie préquelle écrite par la romancière pour le cinéma, sera laissée de côté.

Avec quels acteurs ?

C’est peut-être le plus gros challenge pour la production qui annonce "un tout nouveau casting". Pas facile de succéder à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, dont les performances ont déjà marqué l’imaginaire de plusieurs générations de spectateurs, parents et enfants. On peut être sûr que les candidats sont déjà nombreux et que les téléphones portables des agents d'enfants acteurs doivent chauffer à Hollywood. Gare aux premières photos qui fuiteront sur les réseaux sociaux, car le verdict des fans sera crucial, sinon impitoyable.

J.K. Rowling sera-t-elle impliquée ?

Si la popularité de la saga reste inchangée, l’image de sa créatrice s’est brouillée depuis quelques années en raison de ses prises de position jugées transphobes. Si elle sera productrice exécutive de la série, elle ne devrait pas être impliquée dans sa fabrication au jour le jour. "J.K., c’est un débat en ligne", déclarait le patron de HBO Casey Bloys à l’annonce du projet. "C’est très nuancé et compliqué et ce n’est pas quelque chose que nous allons aborder. Notre priorité est ce qui est à l’écran."

Ça commence quand ?

Après avoir annoncé le projet sur la plateforme Max, c’est finalement sur la chaîne HBO que la série sera proposée aux États-Unis. Aucune date officielle pour le moment. Même si en début d’année, le big boss de la Warner David Zaslav misait sur début 2026. Détail important : la major laisse entendre qu’elle veut faire durer la saga pendant au moins dix ans. Ce qui signifie qu’elle pourrait diviser les sept romans en plusieurs saisons. Au cinéma, le dernier tome, Harry Potter et les reliques de la mort, avait été divisé en deux films.