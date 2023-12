"Elles ne sont pas responsables de ce qu’elles font" : David Hallyday réagit aux critiques de Jade et Joy

Le fils de Johnny Hallyday a réagi pour la première fois aux propos de Jade et Joy dans les médias ces derniers jours. Dans "Sept à Huit", les filles adoptives du taulier s'étaient déclarés "trahies" par l'aîné et sa demi-sœur Laura. Sur Europe 1, David estime que les adolescentes n'ont pas "une expérience de vie énorme" et affirme que sa porte reste ouverte.

Il était resté silencieux depuis la sortie médiatique de Jade et Joy. Interrogé ce samedi 23 décembre sur Europe 1, David Hallyday, 57 ans, a livré son sentiment sur les propos des filles adoptives de Johnny et Laeticia, très critiques à son égard dans deux interviews accordées à Paris Match puis "Sept à Huit" sur TF1.

"Je pense que ce qui est toujours malheureux et triste, c’est de mettre des jeunes filles ou des enfants à une place inconfortable pour elles et de leur faire subir ce genre de choses quand elles n’ont pas tous les tenants et aboutissants, quand elles n’ont pas fait leur vie encore", a estimé l'aîné du taulier qui vient de publier Meilleur album, un livre autobiographique.

Moi, mes enfants, je les ai beaucoup protégés et j’ai bien fait David Hallyday sur Europe 1

Au cours de l'entretien accord à Audrey Crespo-Mara pour "Sept à Huit", Jade et Joy ont notamment déclaré que David et sa demi-sœur Laura Smet leur avaient tourné le dos après l’enterrement de leur père, avant de se lancer dans une bataille judiciaire avec Laeticia suite à la révélation du testament du rockeur.

"Ils nous ont dit qu’on pourrait toujours venir nous parler et après quand ils sont partis de Saint-Barth, on ne les a plus vus", a raconté Jade, 19 ans, évoquant un sentiment de "trahison". "Plus de nouvelles. Ils ont dit des horreurs sur notre mère. Ils ont créé des histoires, des choses très, très douloureuses", a-t-elle déploré.

David Hallyday (à droite) avec Laura, Laeticia, Jade et Joy lors de l'hommage populaire à Johnny le 9 décembre 2017 à Paris. - AFP

Pour sa petite sœur Joy, 15 ans, "c’est triste parce qu’après le départ de papa, on aurait pu avoir un lien encore plus fort, se rapprocher, être soudés. Passer des moments en famille. Mais ce n’a pas été le cas." Toutes les deux ont également relaté les Noël passés ensemble à Gstaad. Et leur impression que David et Laura ressentaient "de la jalousie" vis-à-vis d’elles.

"Elles n’ont pas une expérience de vie énorme, je pense qu’elles ne sont pas responsables de ce qu’elles font, elles sont encore trop jeunes", a déploré David Hallyday sur Europe 1, glissant au passage un tacle à Laeticia. "Moi, mes enfants, je les ai beaucoup protégés et j’ai bien fait, mais chacun sa façon de faire les choses".

David Hallyday assure toutefois que sa porte est ouverte. "Si un jour elles le veulent, je serai là pour elles", a-t-il promis. "Sans reparler de ce procès d’intention et d’héritage, maintenant ça fait six ans et ça ne ramènera pas mon père, je ressens vraiment ce que je dis. Ce sont mes sœurs".