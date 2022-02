De Kylian Mbappé à Anne Sila, les Enfoirés 2022 réunis dans un clip avant de chanter sur TF1

La troupe qui chante en faveur des Restos du cœur accueille cette année la gagnante de "The Voice All Stars" Anne Sila, les chanteurs Camélia Jordana, Joyce Jonathan et Jérémy Frérot, le groupe Ofenback, l’acteur Arnaud Ducret ou encore la championne de tennis handisport Pauline Déroulède. Le champion du monde Kylian MBappé sera lui aussi présent, cette fois sans son sélectionneur Didier Deschamps. Il n’y a bien que Jenifer que les téléspectateurs ne verront pas sur scène lors de la diffusion du spectacle le 4 mars sur TF1. "Grande déception pour moi de ne pas pouvoir aller soutenir les Enfoirés cette année. Mais le Covid s’est encore invité chez moi pour la deuxième fois !", avait annoncé la chanteuse sur ses réseaux sociaux au moment des enregistrements en janvier.