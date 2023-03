De "LOL" saison 3 à "Alibi.com 2", Philippe Lacheau "a peur de commencer à saouler les gens"

Dans "LOL : qui rit, sort !", vous enfermez les candidats dans une pièce pour les empêcher de rire. Au cinéma, vous faites l’inverse en rassemblant de plus en plus de Français pour les faire rire. C’est pas un peu paradoxal ?

C’est une très belle image, un très beau paradoxe que je n’avais pas réalisé. Du coup, je ne sais même quoi répondre ! (Il sourit). Il y a quand même un point commun. Que ce soit dans une petite salle devant sa télé ou dans une grande salle devant un écran, le public rigole et c’est le principal.

Alibi.com 2 a dépassé les trois millions de spectateurs en trois semaines. C’est presque aussi fou que les alibis que s’inventent les personnages, non ?

C'est complètement incroyable. J'avais fait deux films qui avaient passé 3 millions d'entrées, Babysitting et Alibi.com, ce qui était déjà incroyable pour moi. Mais je m’étais dit que ça ne se reproduirait plus après le Covid, que j’avais eu au moins la chance de vivre ça. Là, on vient de passer les trois millions et je trouve ça formidable. Pour notre film, évidemment, mais pour le cinéma en règle générale. Astérix cartonne aussi, Creed III vient de sortir. Avant ça, il y a eu Avatar. Le public retourne au cinéma. C’est un énorme bonheur pour toute l’industrie, les exploitants et les producteurs. Ça redonne de l'espoir, le moral et ça fait du bien.

Vous vous sentez investi d’une responsabilité après le succès de vos précédents films ?

Non, non, je n’ai pas l’impression d’avoir plus une responsabilité que d’autres. On est tous dans le même bateau. On veut tous que les gens aillent au cinéma et notre rôle, c’est de leur donner envie d’y retourner. On essaie d'écrire les choses qui nous amusent le plus. On a beaucoup de chance et j'en profite pour remercier les trois millions de personnes qui y sont allés. Sans doute moins parce que ma famille y est allée très souvent, donc ça fait déjà un bon million (il sourit). Mais je sais que beaucoup de gens y sont allés deux ou trois fois, même plus. Pour le ciné, c'est magnifique.