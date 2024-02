De nouveaux titres inédits de Johnny Hallyday ? Le taulier n'a pas fini de chanter

Universal a exhumé deux titres inédits de Johnny Hallyday issus des sessions de l'album "Flagrant Délit", paru en 1971. Elles se trouvaient sur des bandes stockées dans un studio de Londres, que la major venait de numériser. "Waterloo" et "Reste" seront disponibles en streaming ce vendredi avant de figurer dans un coffret le 23 février.

Trois mois après la sortie de "Un cri", un titre inédit issu des sessions de l’album posthume Mon pays c’est l’amour, suivie de celle de Grave moi le cœur, datant de 1996, la voix de Johnny Hallyday résonne à nouveau sur deux nouvelles chansons jamais entendues auparavant. Surprise : elles ont été retrouvées à Londres par les équipes d’Universal sur des bandes qui sommeillaient à l’Olympia Sound Studio depuis 50 ans !

Intitulées "Reste" et " Waterloo", ces pépites vont être disponibles ce vendredi sur les plateformes de streaming, révèlent nos confrères de RTL qui en ont diffusés des extraits en avant-première. Elles seront ensuite intégrées à une réédition en coffret le 23 février de l’album Flagrant Délit, sorti en 1971. Un disque réalisé à l’époque par Lee Halliday, le père de cœur et premier agent du rockeur, décédé en septembre dernier.

Des paroles signées Philippe Labro

Universal n’avait jamais retrouvé ces inédits auparavant, c’est parce que la maison de disques historique de Johnny Hallyday numérise chaque année un an d’enregistrement du rockeur en travaillant sur les bandes de Flagrant Délit, les équipes du directeur artistique Xavier Pierrot ont mis la main sur ces deux chansons dont les paroles ont été écrites par Philippe Labro, auteur sur l’ensemble de l’album.

"C’était extraordinaire, j’ai rarement vécu ça", confie le journaliste et écrivain à RTL au sujet de ce disque sur lequel figure des tubes comme "Fils de personne" et "Oh ! Ma jolie Sarah". "Je baignais dans le bonheur et la fatigue, je savais que l’on vivait un très grand moment de création". Et qui n'avait donc pas livré tous ses fruits.

D’autres trésors de la discographie de Johnny Hallyday vont-ils voir le jour dans les prochains mois et les prochaines années ? C’est probable puisque Laetitia Hallyday le laissait entendre en décembre dernier, en marge de l’expo consacrée à son mari à Paris Expo. "Ça viendra, quand le temps sera venu", confiait la veuve sur RTL.

S'il a fallu aller chercher jusqu'à Londres ces inédits, d'autres pourraient reposer beaucoup plus près de nous. En 2020, Xavier Pierrot expliquait à l'AFP que Universal disposait de bandes des sessions d'enregistrement du rockeur, stockées à "hygrométrie et température constantes dans un entrepôt aux environs de Paris." Mystère...