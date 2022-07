De "The Gray Man" à "Bullet Train", la moustache revient chatouiller les écrans cet été

À croire que la moustache permet aussi de transformer un acteur au visage angélique en véritable psychopathe… Les frères Russo parlent de "sociopathe" pour évoquer l’autre moustachu de l’été, Chris Evans. L’ancien Captain America de Marvel se donne pour mission d’éliminer Ryan Gosling dans The Gray Man, le nouveau film pour Netflix des réalisateurs d’Avengers : Endgame. En promotion, l’acteur répète à chaque micro que ce détail a "aidé à donner vie au personnage". Sans préciser qu’il en était à l’origine. "C’est son choix", explique Anthony Russo à Cinemablend. "Nous lui avons présenté un look inspiré de différents groupes extrémistes et il a dit : 'Allons-y à fond et rendons ce personnage aussi ressemblant à ça que possible'", ajoute-t-il.