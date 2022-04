De "Top Gun" à sa prochaine tournée, Lady Gaga sera la star de l’été

Lady Gaga explique qu’elle travaille sur ce titre "depuis des années". "Je voulais faire une chanson où nous partageons notre besoin profond d’être à la fois compris et d’essayer de se comprendre les uns les autres. Une envie d’être proche quand on se sent si éloigné et une capacité de célébrer la vie des héros", note-t-elle à propos de cette "lettre d’amour au monde pendant et après une période très difficile". Elle en partage aussi les premières paroles : "But if you decide to / I’ll ride in this life with you / I won’t let go till the end", "Mais si tu te décides / J’embarquerai dans cette vie avec toi / Je ne lâcherai pas jusqu’à la fin".