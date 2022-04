De Youtube à Coachella : qui est Anitta, la pop star brésilienne qui défie le président Bolsonaro ?

Larissa de Macedo Machado, son vrai nom, tire son pseudo d’une telenovela populaire dans les années 2000. Mais sa vie à elle n’a rien à envier aux héroïnes des feuilletons télé. Élevée par une mère célibataire dans un quartier pauvre de Rio de Janeiro, elle finance ses premiers cours d’anglais avec son argent de poche avant d’étudier le marketing. En 2009, à l’âge de 16 ans, elle met en ligne ses premières vidéos de danse et de chant sur Youtube et attire aussitôt l’attention du métier. Elle a depuis publié cinq albums, tous n°1 au Brésil. Pieces of Me, le sixième et premier en langue anglaise, vient de sortir et bénéfice de la présence de la rappeuse américaine Cardi B.

Élue femme de l’année à plusieurs reprises, Anitta fait régulièrement la une de la presse people dans son pays. Ouvertement bisexuelle, elle se marie en 2017 à un homme d’affaires dont elle divorce moins d'un an plus tard. Balayant les rumeurs sur son évolution physique, elle assume avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Tout comme elle reconnaît être devenue vegan sur le tard à ceux qui l’accusent d’opportunisme. La politique, c’est une autre histoire. En 2018, des internautes s’aperçoivent qu’elle suit un compte pro-Bolsonaro sur Instagram et prédisent la fin de sa carrière.