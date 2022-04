Débat du second tour : qui est Gérard Majax, le magicien cité par Emmanuel Macron ?

Maurice Faier dit Gérard Majax, est un artiste, homme de spectacle, mais surtout prestidigitateur français, né le 28 avril 1943 à Nice. Pendant sept ans, il présente des émissions à la télévision française comme Abracadabra, Y'a un truc, Passe-passe, Magie-surprise, La caverne d'Abracadabra et Magie-Majax. Il publie pendant sa carrière de nombreux livres sur la prestidigitation et la zététique. Il a par ailleurs joué dans de multiples films et feuilletons télévisés français, comme Le grand blond avec une chaussure noire, dont il a réalisé le générique d'ouverture.