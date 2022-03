Déborah Lukumuena, la star de "Robuste" : "Depardieu m’a donné envie d’assumer le fait que je n’entrerai jamais dans les codes"

Tenir un premier rôle face à Gérard Depardieu, ça met doublement la pression, non ?

L’ambition du film, conjuguée à sa présence, mettait forcément de la pression, oui. J’avais peur de ne pas pouvoir me hisser à son niveau. Il a 73 ans, j’en ai 27. Lorsqu’il a commencé ce métier, je n’étais même pas dans les pensées de conception de mes parents ! Et en fait il a eu assez de classe pour me laisser beaucoup de place. Notre rencontre s’est passée du jour au lendemain. Le mardi soir, on me dit : "Demain, tu vas chez Gérard à 10h". Le mercredi matin, j’arrive par une espèce de long couloir, plein de plantes. J’entre par la cuisine et il est là, en survêtement. Il me dit : "Bonjour. Est-ce que tu veux un café ?". Et moi je ne bois pas de café. Alors je réponds "non, mais un thé ?". Là il me regarde avec un air bizarre et il fait : "Un thé ?". Il regarde la réalisatrice Constance Meyer qui était déjà là et il lui dit : "Ben alors fais-lui un thé !". Comme s’il était abasourdi que je boive du thé ! (Sourire). Ça un peu donné le ton du film et mine de rien ça a détendu l’atmosphère. On savait qu’on avait une histoire à raconter à deux. Et il m’a beaucoup regardée.

C’est-à-dire ?

Un journaliste a parlé de moi avec Gérard et il m’a dit qu’il racontait beaucoup de bien sauf une chose : je réfléchis trop. Et il faut m’observer pour savoir ça.

C'est un peu comme ton personnage, qui garde beaucoup de choses pour elle. Comment la décrirais-tu ?

Aïssa, c’est une jeune femme qui mène sa vie comme elle l’entend. Elle peut paraître un peu calme et un peu fade pour beaucoup mais c’est son rythme à elle. D'un côté, elle pratique la lutte, une discipline qui implique un rapport agressif et violent au corps. Et de l'autre elle a son métier dans la sécurité qui temporise un peu tout ça. Elle a aussi une histoire d’amour un peu foireuse, elle le sait, mais elle profite. C’est un peu générationnel, je trouve : ces jeunes qui savent que ce n’est pas forcément le bon plan, pas forcément bien pour eux, mais qui sont là pour les sensations. Pour kiffer. Elle ne se refuse pas de l’affection. Et elle rencontre cet homme qui la fait rentrer dans une espèce de bulle. Il l’aide à remettre les choses en perspective. Et à se regarder avec beaucoup plus de tendresse et de sensualité.