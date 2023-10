"Nous sommes une famille" : les acteurs de Friends "totalement effondrés" après la mort de Matthew Perry

Ils sont "totalement effondrés". Dans un communiqué, publié tard lundi 30 octobre, les acteurs de la série Friends ont rendu hommage à celui qui aura joué durant 10 saisons à leurs côtés. Dans un texte commun, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox et Matt LeBlanc se sont dits "totalement effondrés" après le décès du comédien, qui a joué le rôle de l'emblématique Chandler Bing dans la sitcom à succès qui raconte les péripéties d'une bande de joyeux copains - Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler - à New York, émaillées de relations amoureuses.