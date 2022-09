Mort d'Elizabeth II : William, Harry, Zara, Beatrice… qui sont ses huit petits-enfants ?

La reine est également la grand-mère de Beatrice, née en 1988, et maman de deux petites filles. Première fille du célèbre couple composé du prince Andrew et de Sarah Ferguson, elle apparaît rarement lors des cérémonies protocolaires officielles. Mais reste présente pour les événements les plus importants. Quant à sa sœur Eugenie née en 1990 (qui a eu un petit garçon), elle est également discrète. Passionnée d'art, elle est diplômée en littérature et histoire de l'art de l'Université de Newcastle et devient directrice associée de la galerie d'art contemporain Hauser & Wirth trois ans plus tard.

Et enfin, Louise, née en 2003 et James né en 2007, les enfants d'Edward, sont les derniers petits-enfants de la reine.