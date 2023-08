Le compagnon de Sandra Bullock, Bryan Randall, est mort à 57 ans

Lors de l'avant-première de son film Le Secret de la cité perdue, en 2022, Sandra Bullock a annoncé vouloir faire une pause dans sa carrière : "Je vais juste prendre du temps pour être une maman." Ses enfants avaient alors 12 et 10 ans. "Je prends mon travail très au sérieux quand je suis au boulot. C’est un boulot qu’on fait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et je veux juste être 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec mes bébés et ma famille", a-t-elle expliqué en indiquant qu'elle reprendrait peut-être le cinéma quand ses enfants auraient "16 ou 17 ans".