L’écrivain Dominique Lapierre, auteur de "La Cité de la joie", est mort

Ce passionné de l'Inde a vendu quelque 50 millions d'exemplaires de ses six romans avec son "frère de plume" américain Larry Collins. En 1964, ils avaient écrit Paris brûle-t-il ? (1964) au terme de trois ans d’enquête. En 2005, il assurait que, grâce à ses droits d'auteur, des dons de lecteurs et les gains de conférences prononcées dans le monde entier, son action humanitaire "avait permis de guérir en 24 ans un million de tuberculeux, soigner 9000 enfants lépreux, construire 540 puits d'eau potable et armer quatre bateaux hôpitaux sur le delta du Gange en Inde".