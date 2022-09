Elizabeth II : non, Emmanuel et Brigitte Macron n’ont pas rendu hommage à la Reine en baskets

La presse anglaise, qui a également relevé les choix vestimentaires du couple présidentiel, a pris le temps de souligner que "le président français et son épouse ont ensuite revêtu une tenue plus formelle avant de rendre visite à la reine au Westminster Hall, lieu historique". Ce lundi 19 septembre, peu avant midi heure française, Emmanuel et Brigitte Macron ont été aperçus dans l’abbaye de Westminster pour les obsèques nationales d’Elizabeth II, patientant dans la file d’attente entre Charles Michel et Jair Bolsonaro.