Très affaiblie par de nombreux problèmes de santé, la chanteuse est morte ce mardi 11 juin à l'âge de 80 ans. Égérie des sixties, elle a marqué les esprits avec le tube "Tous les garçons et les filles de mon âge".

Elle restera à jamais l'égérie des sixties. Françoise Hardy est décédée ce mardi 11 juin à l'âge de 80 ans. La chanteuse qui aura marqué plusieurs générations avec son tube intemporel Tous les garçons et les filles souffrait de nombreux problèmes de santé. Atteinte d'un cancer du système lymphatique qu'elle a combattu durant 15 ans, la chanteuse a également dû affronter un cancer du pharynx et une tumeur du cavum.

Née le 17 janvier 1944 à Paris, Françoise Hardy grandit dans le 9e arrondissement de Paris auprès d'une mère aide-comptable, Madeleine Hardy, et d’une sœur d'un an et demi sa cadette. Elle n'a que très peu de rapports avec son père, issu d'une famille bourgeoise de Blois, et marié à une autre femme. Timide et complexée, la jeune Françoise se réfugie dans la musique et se met à la guitare. Elle rêve de chanter et s'inscrit au Petit Conservatoire de la chanson de Mireille, où elle restera deux ans.

Elle connaît le succès à 18 ans avec Tous les garçons et les filles de mon âge, chanson dont elle signe les paroles et la musique, et qui devient immédiatement un tube. La presse s'intéresse à elle et Paris Match lui offre une couverture qui la propulse vers la gloire. En 1963 elle défend les couleurs de Monaco à l'Eurovision avec une de ses compositions, L’Amour s’en va, qui se classe à la 5e place. Remarquée par Roger Vadim, elle débute dans le cinéma dans Château en Suède.

Françoise Hardy à New York en avril 1965, au sommet de sa carrière. - AFP

Fin 1963, la chanson Tous les garçons et les filles atteint le million de disques vendus et franchit les frontières. Françoise Hardy sort plusieurs albums et des singles qui se classent tous en tête des charts. Les succès s'enchaînent : Le temps de l'amour, L'amour d'un garçon, Je veux qu'il revienne, Mon amie la rose, Dis-lui non, Des ronds dans l'eau… Compagne du photographe Jean-Marie Périer, elle devient également une icône de la mode en portant sur scène les créations de Paco Rabanne, d'Yves Saint Laurent et de Courrèges

En 1967, elle tombe amoureuse de Jacques Dutronc avec qui elle aura un fils, Thomas, né le 16 juin 1973. En 1969 elle fait son grand retour avec Comment te dire adieu ? Le titre écrit par Serge Gainsbourg est un succès. Au sommet de sa carrière, elle décide de prendre du recul et de ne plus monter sur scène pour se consacrer à sa famille. Durant son temps libre, elle s'adonne aussi à l'astrologie, son autre passion. Elle publiera quelques ouvrages sur le sujet et animera même des émissions astrologiques sur RMC de 1974 à 1982, puis sur RFM.

La chanteuse ne délaisse pas la musique pour autant et collabore avec Michel Berger en 1973 avec qui elle enregistre Message personnel. Elle sortira quelques albums qui connaîtront le succès avant de déclarer en 1988, que Décalages sera son dernier opus. En quelques semaines, l'album devient disque d'or.

Je trouve que la souffrance physique, quand elle est irrémédiable, est absolument inutile. Je suis une partisane de l'euthanasie depuis très longtemps Françoise Hardy

Tout en continuant à écrire pour d'autres chanteurs (Julien Clerc, Patrick Juvet, Viktor Lazlo, Jean-Pierre Mader ou encore Guesch Patti) elle publie en 2007 son autobiographie, Le Désespoir des singes, qui se classe en tête des ventes. En 2012, la chanteuse fête ses 50 ans de carrière avec l’album L’amour fou.

Françoise Hardy connaît aussi de graves problèmes de santé. Après avoir combattu un cancer du système lymphatique diagnostiqué en 2015, puis du pharynx, elle est traitée en 2018 pour une tumeur du cavum, mais souffre des effets secondaires de son traitement. "Les radios et immunothérapies qui s'en sont suivies ont eu des effets secondaires cauchemardesques qui me pourrissent la vie depuis deux ans et m'affaiblissent de plus en plus", confiait en juin 2021 la chanteuse devenue sourde d'une oreille.

"Je trouve que la souffrance physique, quand elle est irrémédiable, est absolument inutile. Je suis une partisane de l'euthanasie depuis très longtemps. Et je suis scandalisée à chaque fois que des médecins ou de malheureux parents se trouvent dans des situations cauchemardesques à cause de l'inhumanité de l'administration et de la société", expliquait-elle dans Le Parisien en 2018.