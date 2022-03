Décès de Jean-Pierre Pernaut : l’hommage des correspondants en province

"Pour moi Jean-Pierre, c’est la fidélité à tous ces événements qui font l’identité d’une région. Le carnaval de Limoux par exemple. Ce Carnaval de Limoux, Jean-Pierre m’a dit un jour : 'on l’a fait 20 fois, et bien on le fera une 21ème fois'", raconte Pascal Michel, correspondant basé à Toulouse (Haute-Garonne).

"Pour moi Jean-Pierre, en dehors des contacts directs qu’on pouvait avoir chaque jour au téléphone, ce sont toutes ces visites en Lorraine, très nombreuses, qui m’ont marqué", témoigne encore Laurent Giraudineau, correspondant à Nantes, louant le professionnalisme et la disponibilité du présentateur. "Il était aussi à l’aise le matin, avec des étudiants, à midi avec des commerçants ou le soir dans un théâtre."

"Il aimait rencontrer les gens, il aimait rencontrer son public. Il écoutait ce que le public disait et surtout il n’oubliait jamais une idée de reportage et nous les correspondants, on n'avait pas intérêt à l’oublier non plus", décrit encore Laurent Giraudineau. Ce sens de l'info, il était d'autant plus fort pour de sujets en Picardie, dont il était originaire, et où son impartialité était mise à rude épreuve.