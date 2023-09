Décès de la comédienne Catherine Lachens à l’âge de 78 ans

En parallèle de sa carrière au ciné, Catherine Lachens a continué de se produire régulièrement au théâtre. Dans les années 1980, elle était une pensionnaire régulière de "L’Académie des neuf", le jeu d’Antenne 2. Sur le petit écran, on l'a ensuite vue dans de nombreuses séries à succès comme Maguy, Navarro, Marc et Sophie puis plus tard Sous le soleil ou encore Scène de ménages.