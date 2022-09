Mort d’Elizabeth II : comment la Seconde Guerre mondiale a forgé son statut de reine

Elle se rappelle avoir "marché des kilomètres dans la rue" lors de ce qu’elle considère comme "l’une des nuits les plus mémorables de sa vie". Le cinéma en a même fait un film, A royal night out. La guerre aura servi de formation accélérée à une reine en devenir. "Quand vous vous penchez sur toutes les raisons qui font qu’elle a fait le job si bien, tout remonte à ces années, au sens du devoir, à l’empathie envers la nation et le fait d’avoir été façonnée par cette grande épreuve et ce grand triomphe nationaux", explique le biographe royal Robert Lacey dans Our Queen at war, un documentaire diffusé en avril 2020 sur la chaîne ITV au Royaume-Uni.

Le film insiste aussi sur une rencontre clé faite par une Elizabeth encore adolescente à l’été 1939. Nous sommes le 22 juillet au Royal College of Navy de Darmouth et la voilà qui tombe sous le charme de Philip. Cet Anglo-grec au physique d’Adonis a 18 ans et s’avère être son cousin au troisième degré. Qu’importe, les deux jeunes gens entament une correspondance enflammée et s’écrivent des lettres toutes les semaines. Une histoire d’amour particulière, car elle sera à jamais la seule de la souveraine, mariée pendant plus de 70 ans à son prince charmant.