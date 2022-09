Elizabeth II : à la veille des funérailles, Charles III remercie le public pour son soutien

Plus tôt dans la soirée de dimanche, à 20h00 (heure locale), le Royaume-Uni s'était figé pour une minute de silence. Les Britanniques ont été invités à vivre "ce moment de réflexion" chez eux, sur le pas de leur porte ou dans leur rue, ou lors d'événements communautaires et de veillées. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont fait la queue, jusqu'à plus de 24 heures, nuit et jour, depuis le mercredi 14 septembre pour se recueillir devant son cercueil, exposé à Westminster Hall, la plus ancienne salle du parlement britannique.

Les dirigeants étrangers ont été reçus à Buckingham Palace en début de soirée pour le premier grand rendez-vous diplomatique du roi Charles III. Plus de 200 dirigeants avaient été invités. Ce lundi 19 septembre sera férié au Royaume-Uni pour ces funérailles nationales, les premières depuis celles de Winston Churchill en 1965.