Décès du comédien Michel Cordes : la piste du suicide privilégiée

Selon le parquet, un courrier a été retrouvé au domicile du comédien, "mais il reste à examiner" à ce stade. Une autopsie doit être réalisée en début de semaine prochaine.

"L'enquête en cours devrait permettre de confirmer ou infirmer" l'hypothèse du suicide, a indiqué le parquet. "Cette enquête a pour objectif de déterminer les causes de la mort, comme toute enquête ouverte en cas de découverte d'un cadavre", a-t-il précisé.

Michel Cordes, qui était né le 20 octobre 1945 dans l’Hérault, a incarné, pendant 18 ans dans Plus Belle la vie, Roland, le patron du bar "Le Mistral", où se nouaient de nombreuses histoires de cette série. Diffusé originellement sur France 3 et désormais rediffusé sur YouTube, le feuilleton est le plus long jamais produit en France. L'acteur était également très présent au théâtre.