Après la mort de la reine, Kate et William reprennent le travail avec une visite symbolique

"Leurs altesses royales ont hâte de passer plus de temps au Pays de Galles dans les prochains mois et années, et de prendre le temps de renforcer leur relation avec les communautés dans toutes les régions du pays", précise Kensington Palace dans un communiqué relayé par Town and Country. Avec cette première visite en tant que princesse et prince de Galles, c’est aussi la perspective d’une grande cérémonie qui s’éloigne. Plusieurs médias britanniques rapportent que rien de spécial ne sera organisé pour officialiser le nouveau titre du prince William. En 1969, le prince Charles avait été investi prince de Galles par sa mère Elizabeth II au cœur du château de Caernarfon. La scène a été reproduite à l’identique dans un épisode de The Crown.