Mort à 76 ans de Peter Simonischek, l’acteur autrichien de "Toni Erdmann"

Si Toni Erdmann est injustement boudé par jury du Festival de Cannes à l'époque, il remporte un joli succès international, un remake américain étant même envisagé avec Jack Nicholson dans le rôle de Winfried. Peter Simonischek sera lui récompensé aux European Films Awards et aux Lolas, les César allemands.

En 2018, on l’avait revu dans Kursk, le film de Thomas Vinterberg consacré au naufrage du sous-marin nucléaire russe du même nom, à l’été 2000. L’acteur tenait encore un petit rôle en 2021 dans Army of Thieves, le préquel de Army of The Dead réalisé par son compatriote Matthias Schweighöfer pour Netflix.