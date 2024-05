Décès du romancier américain Paul Auster à l'âge de 77 ans

Le romancier américain Paul Auster est décédé à l'âge de 77 ans, a annoncé le "New York Times", mardi. Il a succombé aux complications d'un cancer du poumon. Il était l'auteur de plus d'une trentaine de livres qui ont été traduits dans plus de 40 langues.

L'écrivain américain Paul Auster, célèbre aux États-Unis et en Europe pour ses romans dépeignant New York, est mort de complications d'un cancer du poumon à l'âge de 77 ans, a annoncé le New York Times, mardi 30 avril. Le romancier est mort à son domicile de Brooklyn, à New York, aux États-Unis, a indiqué le quotidien, qui cite une amie du romancier, Jacki Lyden.

L'épouse de l'artiste, Siri Hustvedt, avait révélé en mars 2023 que son "mari avait été diagnostiqué d'un cancer en décembre (2022) après avoir été malade pendant les mois qui ont précédé" et avait raconté "vivre dans un endroit que j'ai fini par appeler 'Cancerland'".

Le romancier perce en 1987 sur la scène internationale

Paul Auster est l'auteur de plus d'une trentaine de livres qui ont été traduits dans plus de 40 langues. Il s'est fait connaître en 1982 avec L'invention de la solitude, un roman autobiographique où il tente de cerner la personnalité de son père. Le romancier perce en 1987 sur la scène internationale, notamment en Europe, avec sa Trilogie new-yorkaise, un roman noir qui s'inspire du genre policier.

En avril 2022, il avait perdu son fils Daniel Auster, 44 ans, qu'il avait eu avec l'écrivaine Lydia Davis. Il était mort d'une "overdose accidentelle" à New York après avoir été inculpé d'homicide involontaire pour le décès fin 2021, également par overdose, de sa fille Ruby, âgée seulement de dix mois.