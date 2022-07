Décès de l'acteur Paul Sorvino à l'âge de 83 ans

Sa carrière a duré plus d'un demi-siècle. L'acteur américain Paul Sorvino, et père de l'actrice Mira Sorvino, est décédé, ce lundi 25 juillet, à l'âge de 83 ans, a annoncé son entourage. "Je suis atterrée. L'amour de ma vie et l'homme le plus formidable à avoir vu le jour est parti. J'ai le cœur brisé", a écrit sa veuve, Dee Dee Sorvino, sur sa page Facebook.