Robert De Niro "profondément affecté" par la mort de son petit-fils Leandro

Actrice et mannequin, Drena De Niro avait partagé l’écran à plusieurs reprises avec son fils. En 2005 dans The Collection et en 2018 dans Cabaret Maxime et surtout A Star is Born, de Bradley Cooper avec Lady Gaga, où ils jouaient les personnages de Paulette et son fils Leo Stone.

Dans une déclaration adressée ce lundi à People, Robert De Niro, 79 ans, se dit "profondément affecté par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo". Remerciant tous ceux qui lui ont adressé leurs condoléances, il réclame désormais le respect de la vie privée dans cette période douloureuse "où nous pleurons la perte de notre Leo".