Elle avait refusé un Oscar au nom de Marlon Brando : l'actrice amérindienne Sacheen Littlefeather est morte

Elle avait fait preuve d'un grand courage. Sacheen Littlefeather, l'actrice et militante amérindienne huée en 1973 lors de la cérémonie des Oscars pour avoir refusé une récompense au nom de Marlon Brando, est décédée à l'âge de 75 ans. Dans son message sur Twitter indiquant son décès dimanche, l'Académie des Oscars a cité les propos de Sacheen Littlefeather : "Quand je serai partie, rappelez-vous toujours que chaque fois que vous défendrez votre vérité, vous garderez en vie ma voix et les voix de nos nations et de nos peuples".

Comme le rappelle l'AFP, il y a deux semaines, l'Académie avait organisé une cérémonie dans son nouveau musée de Los Angeles pour rendre hommage à la comédienne et présenter des excuses publiques pour le traitement qu'elle a subi lors de la cérémonie des Oscars il y a près de 50 ans.