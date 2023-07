Six mois après, on connaît enfin les raisons de la mort de Lisa Marie Presley

Sa mort a été brutale. Le 12 janvier dernier, Lisa Marie Presley disparaissait à l'âge de 54 ans après avoir succombé à un arrêt cardiaque. Aucune drogue n’avait été trouvée à son domicile lorsqu’elle a été transportée d’urgence à l’hôpital. Six mois après sa disparition, les médias américains ont donné plus de précisions sur les causes exactes de sa mort.

D'après le rapport du médecin légiste, la fille unique du King est décédée des suites de complications liées à une obstruction de l’intestin grêle. Des traces "thérapeutiques" d’opioïdes ont été retrouvées (de l’oxycodone et de la buprénorphine) ainsi que du quétiapine, un médicament antipsychotique destiné à traiter les troubles et maladies psychiatriques.